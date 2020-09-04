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Факты / Украина / Общество

Тернополь отказался усиливать карантин, несмотря на красную зону

В Тернополе отказываются усиливать карантин с 7 сентября, несмотря на то, что город попал в красную зону карантина.

Такое решение принял городской оперативный штаб.

Однако с 7 сентября общественный транспорт города будет курсировать с табличкой Специальные перевозки. Он будет довозить всех работников к месту работы, а школьников — в учебные заведения. Масочный режим остается обязательным для всех пассажиров.

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Также мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что в городе не будут закрывать школы и детские сады, они продолжат работать в штатном режиме.

Кроме того, в Тернопольском горсовете предупредили, если работодатели решили работать во время действия красной зоны, то должны соблюдать все противоэпидемические меры.

Новые зоны карантина

Накануне, 3 сентября, в Украине обновили зоны карантина. В красную, среди других городов и районов, попал и Тернополь.

Согласно рекомендациям, в городе должны приостановить работу общественного транспорта, запретить посещать учебные заведения, закрыть ТРЦ, кафе и рестораны.

Фото: Dreamstime

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