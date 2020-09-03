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Факты / Украина

Красную зону карантина расширили — список городов

3 сентября утвердили новые зоны эпидемической опасности распространения Covid-19. Они влияют на карантинные правила в регионе.

Так, Киев с оранжевой зоны переместился в желтую, а список городов красной зоны расширили.

Какие регионы вошли в красную зону:

  • города Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
  • города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;
  • город Дубно и Костопольский район Ровенской области;
  • города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;
    Великобурлукский район Харьковской области;
  • город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области;
  • Бобровицкий район Черниговской области.

Читайте: Прогноз вспышки в Одессе и рекорд смертности: карантин в Украине 3 сентября

Всего в красную зону попали города с семи областей.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 3 сентября коронавирусом в Украине заболели еще 2 430 человек, общее количество инфицированных составляет 128 228.

Наибольшее количество больных за сутки зафиксировали в Харьковской (301), Львовской (209), Ивано-Франковской (163) областях и Киеве (280).

Фото: Dreamstime

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