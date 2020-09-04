У Тернополі відмовляються посилювати карантин з 7 вересня, попри те, що місто потрапило до червоної зони карантину.

Таке рішення ухвалив міський оперативний штаб.

Однак з 7 вересня громадський транспорт міста курсуватиме з табличкою Спеціальні перевезення. Він довозитиме всіх працівників до місця роботи, а школярів – до навчальних закладів. Масковий режим залишається обов’язковим для усіх пасажирів.

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Також мер Тернополя Сергій Надал заявив, що у місті не закриватимуть школи і дитячі садки, вони продовжать працювати у штатному режимі.

Крім того, у Тернопільській міськраді попередили, якщо роботодавці вирішили працювати під час дії червоної зони, то повинні дотримуватись усіх протиепідемічних заходів.

Нові зони карантину

Напередодні, 3 вересня, в Україні оновили зони карантину. До червоної, серед інших міст і районів, потрапив і Тернопіль.

Згідно з рекомендаціями, у місті повинні призупинити роботу громадського транспорту, заборонити відвідувати заклади освіти, закрити ТРЦ, кафе і ресторани.