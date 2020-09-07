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Факти / Україна

В Україну повернулися шість моряків, звільнених з піратського полону

7 вересня шість українських громадян – членів екіпажу судна Curacao Trader, які були звільнені з піратського полону 20 серпня, повернулися додому.

Моряків вдалося звільнити завдяки дипломатам МЗС України, які більше місяця вели складні переговори з піратами.

Громадяни яких ще держав були на цьому судні, точно невідомо, але спочатку повідомляли, що серед моряків були також росіяни.

Українські моряки повернулися з піратського полону

Фото: ОП

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Захоплення судна Curacao Trader

17 липня 2020 року пірати захопили судно Curacao Trader у Гвінейській затоці біля берегів Нігерії. На той момент на його борту перебувало 13 членів екіпажу, серед них – шість українських громадян.

20 серпня моряків звільнили з полону, а 24 серпня військові передали українців представникам посольства у Федеративній Республіці Нігерія.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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