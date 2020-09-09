Из-за преследований: семья из Беларуси попросила защиты в Украине

Семья из Беларуси попросила международной защиты в Украине из-за преследований. Мужчина и женщина вместе с детьми прибыли в один из пунктов пропуска на украинско-белорусском участке границы в Черниговской области.

Во время пограничного контроля они сразу сказали, что нуждаются в дополнительной защите.

В частности, мужчина рассказал, что уже некоторое время они чувствовали давление со стороны белорусских правоохранительных органов. Но толчком к тому, чтобы уехать стало то, что недавно против него якобы безосновательно завели уголовное дело, связанное с взяточничеством.

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Гражданам Беларуси объяснили порядок обращения за защитой и оформили въезд в Украину. Пограничники направили в подразделение Миграционной службы уведомление об обращении за защитой.

В то же время, в Госпогранслужбе сообщили, что в последнее время с просьбой получить защиту обратились 15 граждан Беларуси.

Несмотря на то, что до 28 сентября иностранцам запрещен въезд в Украину, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что граждане Беларуси могут въехать, если нуждаются в дополнительной защите.

По его словам, для этого они должны прибыть в пункты пропуска и рассказать о своей ситуации.