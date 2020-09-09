Ирландский лоукостер Ryanair увеличивает количество рейсов из Киева в Берлин — с 27 октября 2020 года они будут выполняться ежедневно.

Теперь будет плюс три дополнительных рейса в неделю.

— Ryanair рада сообщить, что с 27 октября 2020 года будет выполнять ежедневные рейсы из Киева в Берлин. Украинские клиенты Ryanair теперь могут забронировать поездку в Берлин по самым низким тарифам и с новым комплексом мер по охране здоровья, которые Ryanair внедрил для защиты своих клиентов и членов экипажа, — сообщили в пресс-службе.

В Ryanair пояснили, что такое решение приняли из-за высокого спроса со стороны как немецких, так и украинских потребителей.

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Примерная цена на билет Киев-Бернил-Киев на ноябрь составляет 1 540 грн.

Услуга будет доступна в течение всего зимнего сезона.

Сокращение рейсов на осень

В середине августа лоукостер Ryanair заявил, что в сентябре и октябре 2020 года планирует сократить количество рейсов на 20%, о закрытии маршрутов речь пока не шла.

Такое решение руководство бюджетной авиакомпании приняло из-за ухудшения эпидситуации в Европе, в связи с чем упал спрос на услуги перевозчика.