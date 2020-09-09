Ірландський лоукостер Ryanair збільшує кількість рейсів з Києва до Берліна – з 27 жовтня 2020 року вони виконуватимуться щодня.

Тепер буде плюс три додаткових рейси на тиждень.

– Ryanair рада повідомити, що з 27 жовтня 2020 року виконуватиме щоденні рейси з Києва до Берліна. Українські клієнти Ryanair тепер можуть забронювати поїздку в Берлін за найнижчими тарифами і з новим комплексом заходів з охорони здоров’я, які Ryanair впровадив для захисту своїх клієнтів і членів екіпажу, – повідомили в прес-службі.

У Ryanair пояснили, що таке рішення ухвалили через високий попит з боку як німецьких, так і українських споживачів.

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Приблизна ціна на квиток Київ-Берн-Київ на листопад становить 1 540 грн.

Послуга буде доступна протягом усього зимового сезону.

Скорочення рейсів на осінь

В середині серпня лоукостер Ryanair заявив, що у вересні і жовтні 2020 роки планує скоротити кількість рейсів на 20%, про закриття маршрутів не йшлося.

Таке рішення керівництво бюджетної авіакомпанії ухвалило через погіршення епідситуації в Європі, в зв’язку з чим впав попит на послуги перевізника.