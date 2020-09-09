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Факты / Украина / Политика

Правительство утвердило план приоритетных действий на 2020 год (ДОКУМЕНТ)

Кабинет министров Украины на заседании утвердил план приоритетных действий правительства на 2020 год.

В документе есть 690 задач, а также определены все, кто отвечает за его выполнение, сроки и ожидаемые результаты.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в начале заседания выделил самые важные пункты плана приоритетных действий. Это, в частности, промышленный безвиз с ЕС, введение нулевой декларации, обновление Соглашения об ассоциации и 30 евроинтеграционных проектов.

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Отдельно глава правительства также остановился на пунктах плана о:

  • свободной экономической зоне для ІТ:
  • создании Фонда развития для сельских территорий;
  • помощи молодым семьям, которые хотят заниматься фермерством;
  • онлайн-таможне;
  • ликвидации ГАСИ;
  • онлайн-торгах на разрешение пользования недрами.

План пріоритетних дій уряду на 2020 рік by Віта Гірко on Scribd

Новый формат работы Кабмина

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине Кабмин может изменить формат работы. В частности, заседания могут перевести в онлайн-режим.

По мнению премьер-министра Дениса Шмыгаля, принятие этого постановления обеспечит бесперебойную работу правительства.

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