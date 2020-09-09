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Факти / Україна / Політика

Уряд затвердив план пріоритетних дій на 2020 рік (ДОКУМЕНТ)

Кабінет міністрів України під час засідання затвердив план пріоритетних дій уряду на 2020 рік.

У документі є 690 завдань, а також визначені всі, хто відповідає за його виконання, терміни та очікувані результати.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на початку засідання виділив найважливіші пункти плану пріоритетних дій. Це, зокрема, промисловий безвіз з ЄС, запровадження нульової декларації, оновлення Угоди про асоціацію і 30 євроінтеграційних проектів.

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Окремо глава уряду також зупинився на пунктах плану про:

  • вільну економічну зону для ІТ:
  • створення Фонду розвитку для сільських територій;
  • допомогу молодим сім’ям, які хочуть займатися фермерством;
  • онлайн-митницю;
  • ліквідацію ДАБІ;
  • онлайн-торги на дозволи користування надрами.

План пріоритетних дій уряду на 2020 рік by Віта Гірко on Scribd

Новий формат роботи Кабміну

Через погіршення епідеміологічної ситуації в Україні Кабмін може змінити формат роботи. Зокрема, засідання можуть перевести в онлайн-режим.

На думку прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, ухвалення цієї постанови забезпечить безперебійну роботу уряду.

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