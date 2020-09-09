Кабінет міністрів України під час засідання затвердив план пріоритетних дій уряду на 2020 рік.
У документі є 690 завдань, а також визначені всі, хто відповідає за його виконання, терміни та очікувані результати.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на початку засідання виділив найважливіші пункти плану пріоритетних дій. Це, зокрема, промисловий безвіз з ЄС, запровадження нульової декларації, оновлення Угоди про асоціацію і 30 євроінтеграційних проектів.
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Окремо глава уряду також зупинився на пунктах плану про:
- вільну економічну зону для ІТ:
- створення Фонду розвитку для сільських територій;
- допомогу молодим сім’ям, які хочуть займатися фермерством;
- онлайн-митницю;
- ліквідацію ДАБІ;
- онлайн-торги на дозволи користування надрами.
План пріоритетних дій уряду на 2020 рік by Віта Гірко on Scribd
Новий формат роботи Кабміну
Через погіршення епідеміологічної ситуації в Україні Кабмін може змінити формат роботи. Зокрема, засідання можуть перевести в онлайн-режим.
На думку прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, ухвалення цієї постанови забезпечить безперебійну роботу уряду.