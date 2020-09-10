В Украине к ослаблению карантина не готовы Киев и еще 17 областей. Соответствуют требованиям Министерства здравоохранения 7 регионов.
Минздрав утром обнародовал обновленный список.
Кроме Киева не готовы к ослаблению такие области:
- Винницкая,
- Волынская,
- Житомирская,
- Закарпатская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Ровенская,
- Сумская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черновицкая,
- Черниговская.
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Во всех этих регионах превышен показатель заболеваемости. Этот показатель за 14 дней не должен превышать базовый уровень заболеваемости — 40 случаев на 100 тыс.
В то же время ослабить карантин могут в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Полтавской и Херсонской областях.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро четверга, 10 сентября, коронавирусом в Украине заболели еще 2582 украинцев, а с начала эпидемии — 145 612.
Антилидер сегодня по количеству новых случаев — Харьковская область, где за сутки сделали 339 положительных тестов, на втором месте — Киев (289), на третьем — Тернопольская область (251).