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Факты / Украина

Киев и 17 областей не готовы к ослаблению карантина — Минздрав

В Украине к ослаблению карантина не готовы Киев и еще 17 областей. Соответствуют требованиям Министерства здравоохранения 7 регионов.

Минздрав утром обнародовал обновленный список.

Кроме Киева не готовы к ослаблению такие области:

  • Винницкая,
  • Волынская,
  • Житомирская,
  • Закарпатская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Львовская,
  • Николаевская,
  • Одесская,
  • Ровенская,
  • Сумская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Хмельницкая,
  • Черкасская,
  • Черновицкая,
  • Черниговская.

Читайте: Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

Во всех этих регионах превышен показатель заболеваемости. Этот показатель за 14 дней не должен превышать базовый уровень заболеваемости — 40 случаев на 100 тыс.

В то же время ослабить карантин могут в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Полтавской и Херсонской областях.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро четверга, 10 сентября, коронавирусом в Украине заболели еще  2582 украинцев, а с начала эпидемии — 145 612.

Антилидер сегодня по количеству новых случаев — Харьковская область, где за сутки сделали 339 положительных тестов, на втором месте — Киев (289), на третьем — Тернопольская область (251).

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

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