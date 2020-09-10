В Украине к ослаблению карантина не готовы Киев и еще 17 областей. Соответствуют требованиям Министерства здравоохранения 7 регионов.

Минздрав утром обнародовал обновленный список.

Кроме Киева не готовы к ослаблению такие области:

Винницкая,

Волынская,

Житомирская,

Закарпатская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Львовская,

Николаевская,

Одесская,

Ровенская,

Сумская,

Тернопольская,

Харьковская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черновицкая,

Черниговская.

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Во всех этих регионах превышен показатель заболеваемости. Этот показатель за 14 дней не должен превышать базовый уровень заболеваемости — 40 случаев на 100 тыс.

В то же время ослабить карантин могут в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Полтавской и Херсонской областях.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро четверга, 10 сентября, коронавирусом в Украине заболели еще 2582 украинцев, а с начала эпидемии — 145 612.

Антилидер сегодня по количеству новых случаев — Харьковская область, где за сутки сделали 339 положительных тестов, на втором месте — Киев (289), на третьем — Тернопольская область (251).