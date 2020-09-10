В Україні до послаблення карантину не готові Київ і ще 17 областей. Відповідають вимогам Міністерства охорони здоров’я 7 регіонів.
МОЗ вранці оприлюднив оновлений список.
Крім Києва не готові до ослаблення такі області:
- Вінницька,
- Волинська,
- Житомирська,
- Закарпатська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Львівська,
- Миколаївська,
- Одеська,
- Рівненська,
- Сумська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Хмельницька,
- Черкаська,
- Чернівецька,
- Чернігівська.
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У всіх цих регіонах перевищено показник захворюваності. Цей показник за 14 днів не повинен перевищувати базовий рівень захворюваності – 40 випадків на 100 тис.
Водночас послабити карантин можуть у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Полтавській та Херсонській областях.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок четверга, 10 вересня, на коронавірус в Україні захворіли ще 2 582 українця, а з початку епідемії – 145 612.
Антилідер на сьогодні за кількістю нових випадків – Харківська область, де за добу зробили 339 позитивних тестів, на другому місці – Київ (289), на третьому – Тернопільська область (251).