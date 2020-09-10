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Факти / Україна

Київ і 17 областей не готові до послаблення карантину – МОЗ

В Україні до послаблення карантину не готові Київ і ще 17 областей. Відповідають вимогам Міністерства охорони здоров’я 7 регіонів.

МОЗ вранці оприлюднив оновлений список.

Крім Києва не готові до ослаблення такі області:

  • Вінницька,
  • Волинська,
  • Житомирська,
  • Закарпатська,
  • Івано-Франківська,
  • Київська,
  • Львівська,
  • Миколаївська,
  • Одеська,
  • Рівненська,
  • Сумська,
  • Тернопільська,
  • Харківська,
  • Хмельницька,
  • Черкаська,
  • Чернівецька,
  • Чернігівська.

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У всіх цих регіонах перевищено показник захворюваності. Цей показник за 14 днів не повинен перевищувати базовий рівень захворюваності – 40 випадків на 100 тис.

Водночас послабити карантин можуть у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Полтавській та Херсонській областях.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок четверга, 10 вересня, на коронавірус в Україні захворіли ще 2 582 українця, а з початку епідемії – 145 612.

Антилідер на сьогодні за кількістю нових випадків – Харківська область, де за добу зробили 339 позитивних тестів, на другому місці – Київ (289), на третьому – Тернопільська область (251).

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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