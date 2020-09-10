В Україні до послаблення карантину не готові Київ і ще 17 областей. Відповідають вимогам Міністерства охорони здоров’я 7 регіонів.

МОЗ вранці оприлюднив оновлений список.

Крім Києва не готові до ослаблення такі області:

Вінницька,

Волинська,

Житомирська,

Закарпатська,

Івано-Франківська,

Київська,

Львівська,

Миколаївська,

Одеська,

Рівненська,

Сумська,

Тернопільська,

Харківська,

Хмельницька,

Черкаська,

Чернівецька,

Чернігівська.

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У всіх цих регіонах перевищено показник захворюваності. Цей показник за 14 днів не повинен перевищувати базовий рівень захворюваності – 40 випадків на 100 тис.

Водночас послабити карантин можуть у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Полтавській та Херсонській областях.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок четверга, 10 вересня, на коронавірус в Україні захворіли ще 2 582 українця, а з початку епідемії – 145 612.

Антилідер на сьогодні за кількістю нових випадків – Харківська область, де за добу зробили 339 позитивних тестів, на другому місці – Київ (289), на третьому – Тернопільська область (251).