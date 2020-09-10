Ситуацію на Донбасі обговорили президент України Володимир Зеленський і федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови 10 вересня.
Глава української держави вкотре наголосив на зацікавленості країни у досягненні миру.
– Досягнення миру залишається ключовим пріоритетом для мене і для всіх українців, – підкреслив Володимир Зеленський.
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Меркель зазначила, що Німеччина буде і надалі підтримувати Україну у вирішенні цього питання.
Крім того, Зеленський і Меркель обговорили ситуацію у Білорусі, країни мають близькі позиції щодо виборів і протестів у країні.
Порушення перемир’я на Донбасі
Порушення перемир’я на Донбасі мають обговорити радники лідерів нормандської четвірки під час чергової зустрічі, яка відбудеться за графіком.
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
6 вересня на 42-й день тиші бойовики два рази відкрили вогонь у бік українських позицій, один військовий загинув.
Водночас вони звинувачували Україну у порушенні миру.