Попри всі провокації окупантів, Україна зацікавлена ​​у виконанні Мінських угод і збереженні миру на Донбасі. Країна хоче зробити це дипломатичним шляхом.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільної з іспанським колегою прес-конференції у Мадриді 10 вересня.

– Україна докладатиме всіх зусиль для того, щоб врегулювати конфлікт на Сході України мирним, дипломатичним шляхом, – зазначив Дмитро Кулеба.

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Глава МЗС України закликав країни ЄС сприяти цьому, зокрема продовжити санкційний тиск на РФ.

Порушення миру на Донбасі

6 вересня на 42-й день перемир’я на Донбасі окупанти порушили режим тиші, відкривши вогонь спочатку біля Красногорівки, а потім поряд з Причепилівкою.

В результаті обстрілу один український військовий загинув, другий – отримав травми.

Водночас бойовики намагалися звинуватити у порушенні миру українську сторону, роблячи провокаційні заяви.