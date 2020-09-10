Україна та Польша планують організувати майданчик для співпраці безпекових відомств, до якого також долучать Литву.

Про це домовилися секретар РНБО України Олексій Данілов та керівник Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох під час відеоконференції 10 вересня.

– Попри пандемію коронавірусної хвороби, наші контакти не зупинилися, і ми продовжуємо успішно співпрацювати, – уточнив Олексій Данілов.

Читайте: Україна, Польща і Литва закликали владу Білорусі утриматися від застосування сили

Нині на часі розвивати співпрацю у безпековій сфері між країнами через втручання РФ у справи Білорусі. На думку Олексія Данілова, це може мати негативні наслідки і для України.

Люблінський трикутник

28 липня 2020 року Україна, Польща та Литва підписали спільну декларацію про створення політичного формату Люблінський трикутник.

Її затвердили у польському місті Люблін.

Головна мета формату – координація дій між країнами.