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Факты / Украина / Политика

Обсудят кадровые вопросы: Слуга народа 14 сентября соберется на заседание

Заседание фракции Слуга народа запланировано на понедельник, 14 сентября. Кадровые вопросы также планируют вынести на обсуждение.

Об этом заявила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук в эфире одного из телеканалов.

Она отметила, что главной темой заседания фракции будет бюджет на 2021 год, однако кадровый вопрос также является медийной темой, которую необходимо обсудить.

— В понедельник мы рассчитываем провести заседание фракции и обсудить повестку дня недели. Конечно, вопрос кадровых перестановок — очень медийная тема.

О ней много говорят в прессе и, конечно, мы бы хотели обсудить его на фракции, — рассказала Кравчук.

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Ранее глава фракции Давид Арахамия допустил возможной отставке министров экономики и энергетики — поэтому стало обсуждение кадрового вопроса.

Местные выборы 2020

Если бы местные выборы состоялись в это воскресенье, больше всего голосов набрали бы Слуга народа и Оппозиционная платформа — За жизнь. В то же время 41% украинцев не определились с партией, за которую хотели бы голосовать.

Местные выборы 2020 пройдут в воскресенье 25 октября. Выбирать будут мэров, депутатов районных и сельских советов, а также поселковых голов.

5 сентября стартовала избирательная кампания.

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