Заседание фракции Слуга народа запланировано на понедельник, 14 сентября. Кадровые вопросы также планируют вынести на обсуждение.

Об этом заявила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук в эфире одного из телеканалов.

Она отметила, что главной темой заседания фракции будет бюджет на 2021 год, однако кадровый вопрос также является медийной темой, которую необходимо обсудить.

— В понедельник мы рассчитываем провести заседание фракции и обсудить повестку дня недели. Конечно, вопрос кадровых перестановок — очень медийная тема. О ней много говорят в прессе и, конечно, мы бы хотели обсудить его на фракции, — рассказала Кравчук.

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Ранее глава фракции Давид Арахамия допустил возможной отставке министров экономики и энергетики — поэтому стало обсуждение кадрового вопроса.

Местные выборы 2020

Если бы местные выборы состоялись в это воскресенье, больше всего голосов набрали бы Слуга народа и Оппозиционная платформа — За жизнь. В то же время 41% украинцев не определились с партией, за которую хотели бы голосовать.

Местные выборы 2020 пройдут в воскресенье 25 октября. Выбирать будут мэров, депутатов районных и сельских советов, а также поселковых голов.

5 сентября стартовала избирательная кампания.