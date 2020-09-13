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Факты / Украина

Россия проводит “выборы” в Крыму, Украина призвала к санкциям

МИД Украины осудил проведение Россией местных “выборов” в аннексированном Крыму 13 сентября.

Ведомство назвало грубым нарушением украинского и международного законодательства решение оккупантов о “выборах губернатора Севастополя” и “довыборах депутатов” в “Государственный совет Республики Крым” и “Симферопольский местный совет”.

Министерство предупредило, что все организаторы “волеизъявления” будут нести наказание по законам Украины и призвало международное сообщество расширить санкции против России.

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Единый день голосования в России

13 сентября 2020 россияне пошли голосовать за губернаторов и местных депутатов.

В Крыму проходят “выборы” в российский “парламент Крыма”, а также в подконтрольный Кремлю “Симферопольский городской совет”.

В Севастополе горожане пошли “избирать” подконтрольного России главу города.

Источник: МИД

Фото: Dreamstime

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