Росія проводить “вибори” в Криму, Україна закликала до санкцій

МЗС України засудило проведення Росією місцевих “виборів” в анексованому Криму 13 вересня.

Відомство назвало грубим порушенням українського та міжнародного законодавства рішення окупантів про “вибори губернатора Севастополя” та “довибори депутатів” до “Державної ради Республіки Крим” та “Сімферопольської місцевої ради”.

Міністерство попередило, що всі організатори “волевиявлення” нестимуть покарання за законами України та закликало міжнародну спільноту розширити санкції проти Росії.

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Єдиний день голосування у Росії

13 вересня 2020 року росіяни пішли голосувати за губернаторів і місцевих депутатів.

У Криму відбуваються “вибори” до російського “парламенту Криму”, а також до підконтрольної Кремлю “Сімферопольської міської ради”.

У Севастополі містяни пішли “обирати” підконтрольного Росії голову міста.