Против крымчан возбуждают уголовные дела за отказ служить в армии РФ

В Крыму граждан преследуют за то, что они отказываются служить в российской армии.

В частности, в августе Крымская правозащитная группа зафиксировала пять новых уголовных дел против жителей Крыма по ст. 328 УК РФ — уклонение от службы в Вооруженных силах России и восемь новых приговоров, вынесенных по этой статье.

Однако чаще всего за уклонение от службы в армии РФ крымчанам назначают штрафы.

Из 98 известных решений по таким делам один раз был вынесен приговор об условном сроке лишения свободы и один раз — об обязательных работах. В других случаях присуждались штрафы, — сообщил аналитик Александр Седов.

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Известно, что в августе Ленинский районный суд оштрафовал жителя Севастополя на 20 тыс. рублей (почти 7,5 тыс. грн) за уклонение от призыва.

С начала оккупации Крыма правозащитники зафиксировали уже 130 уголовных дел за уклонение от службы в России, которые передали на рассмотрение в так называемые суды. По 121 из них уже вынесли приговоры, еще девять рассматривают.

Пытки задержанных в Крыму

В июле в докладе Генерального секретаря ООН по Крыму говорилось, что ФСБ России пытает задержанных в Крыму.

В частности, их бьют и применяют удары электрическим током и удушения. Между тем суды игнорируют жалобы жертв на пытки и жестокое обращение.