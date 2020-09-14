Министерство финансов заложило в государственный бюджет на 2021 год 2,6 млрд грн на закупку вакцин от коронавируса.

Всего в бюджете предусмотрено 19, 4 млрд гривен на борьбу с Covid-19.

Об этом на брифинге заявили министр финансов Сергей Марченко.

Также до 2023 года в Украине планируют увеличить финансирование медицины на уровне 5% ВВП.

— На следующий год заложено 4,2% ВВП по сравнению с 3,4%, как это было в этом году. Постепенно мы планируем увеличить расходы до 5% ВВП, — рассказал Марченко.

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По словам главы министерства, 1 млрд грн также выделят на защиту от коронавируса в школах.

14 сентября Кабинет министров представил проект госбюджета на 2021 год. В документе заложен рост экономики на уровне 4,6%.

Ключевыми приоритетами Госбюджета является противодействие пандемии коронавируса, повышение минимальной зарплаты, помощь пенсионерам старше 75 лет и доступная медицина.