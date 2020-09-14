Міністерство фінансів заклало в державний бюджет на 2021 рік 2,6 млрд грн на закупівлю вакцин від коронавірусу.

Всього в бюджеті передбачено 19,4 млрд гривень на боротьбу з Covid-19.

Про це на брифінгу заявили міністр фінансів Сергій Марченко.

Також до 2023 року в Україні планують збільшити фінансування медицини на рівні 5% ВВП.

– На наступний рік закладено 4,2% ВВП, порівняно з 3,4%, як це було цього року. Поступово ми плануємо збільшити витрати до 5% ВВП,- розповів Марченко.

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За словами очільника міністерства, 1 млрд грн також виділять на захист від коронавірусу в школах.

14 вересня Кабінет міністрів представив проект держбюджету на 2021 рік. В документі закладено зростання економіки на рівні 4,6%.

Ключовими пріоритетами Держбюджету є протидія пандемії коронавірусу, підвищення мінімальної зарплати, допомога пенсіонерам, старше 75 років і доступна медицина.