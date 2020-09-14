14 сентября на внеочередном заседании Кабмин принял законопроект О Государственном бюджете Украины на 2021 год. До 15 сентября документ будет передан на рассмотрение Верховной Рады.

В частности, правительство одобрило проект закона О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений.

Там речь идет о снижении налогового долга, а также стимулирование экономической активности субъектов хозяйствования в условиях длительного карантина.

Госбюджет 2021

Ключевыми приоритетами Госбюджета являются противодействие пандемии коронавируса, повышение минимальной зарплаты, помощь пенсионерам старше 75 лет и доступная медицина.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в проекте государственного бюджета на 2021 год закладывается курс доллара около 29 грн/1$.