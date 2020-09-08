МОН приостановил постановление о повышении зарплаты работникам образования

Постановление Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников учреждений образования и науки приостановлено.

О таком решении сообщило Министерство образования и науки Украины.

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— Из-за отсутствия средств на ее реализацию в государственном и местных бюджетах указанное постановление было приостановлено до 31 декабря 2020 года, — говорится в сообщении.

Специалисты Минобразования рассчитали, что в 2021 году внедрение в действие постановления потребует около 50 млрд грн, из них 39 млрд грн в государственный бюджет, а 11 млрд грн в местные.

Также в ведомстве отметили, что МОН заинтересовано во внедрении этого постановления, поскольку с его помощью повысятся социальные стандарты и гарантии государства, направлены на повышение уровня жизни работников образования.

Кроме этого МОН заявил, что этот вопрос требует скорейшего решения, поскольку за формирование бюджета отрасли размер заработной платы имеет большое значение.

Соответствующее постановление было принято 10 июля 2019 года. Им предусматривалось постепенное повышение оплаты труда до четырех прожиточных минимумов для рабочих в области образования до 2023 года.

По новой системе в 2020 году зарплата должна была составлять 2,5 прожиточных минимумов, в 2021 году — 3 прожиточных минимума, 2022 — 3,5 прожиточных минимумов, а 2023 — 4 прожиточных минимума.

Страхование учителей

В Министерстве образования и науки сообщили, что планируется подписание меморандума со страховыми компаниями отнгсительно страхования от коронавируса учителей-пенсионеров, которые еще работают, и детей.

Сейчас уже есть предложения от группы первой семерки страховых компаний Украины о возможности подписания такого меморандума. По словам исполняющего обязанности министра Сергея Шкарлета, в ближайшее время все договоренности будут достигнуты.

Источник: Министерство образования и науки Украины