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Факти / Україна / Політика

Кабмін ухвалив проект закону про Держбюджет на 2021 рік

14 вересня на позачерговому засіданні Кабмін ухвалив законопроект Про Державний бюджет України на 2021 рік. До 15 вересня документ буде переданий на розгляд Верховної Ради.

Зокрема, уряд схвалив проєкт закону Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень.

Там йдеться про зниження податкового боргу, а також стимулювання економічної активності суб’єктів господарювання в умовах тривалого карантину.

Держбюджет 2021

Ключовими пріоритетами Держбюджету є протидія пандемії коронавірусу, підвищення мінімальної зарплати, допомога пенсіонерам, старше 75 років і доступна медицина.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, у проекті державного бюджету на 2021 рік закладається курс долара близько 29 грн/1$.

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