Верховная Рада должна принять проект госбюджета на 2021 год до 1 декабря.

Об этом заявил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп фракции Слуга народа Данил Гетманцев перед заседанием фракции Слуга народа. По его словам, не стоит ожидать принятия документа в сентябре.

— До 20 октября мы за него голосуем в первом чтении, до 20 ноября — во втором чтении. До 1 декабря бюджет должен быть принят — это нормы бюджетного кодекса, — отметил Данил Гетманцев.

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В то же время до 1 октября парламентарии должны внести все правки.

Госбюджет 2021

Кабмин утвердил проект госбюджета 2021 на заседании 14 сентября.

В документе предусматривается рост доходов на 9,4%, в целом они будут на уровне 1,071 трлн грн. Увеличение расходов — на 5,1%, 1,35 трлн грн.

Рост ВВП планируется на уровне 4,6% — 4,5 трлн грн.