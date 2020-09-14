Верховна Рада має ухвалити проект джербюджету на 2021 рік до 1 грудня.

Про це заявив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп фракції Слуга народу Данило Гетманцев перед засіданням фракції Слуга народу. За його словами, не варто очікувати ухвалення документа у вересні.

– До 20 жовтня ми за нього голосуємо у першому читанні, до 20 листопада – у другому читанні. До 1 грудня бюджет має бути ухвалений – це норми бюджетного кодексу, – зазначив Данило Гетманцев.

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Водночас до 1 жовтня парламентарі повинні внести всі правки.

Держбюджет 2021

Кабмін затвердив проект держбюджету 2021 на засіданні 14 вересня.

У документі передбачається зростання доходів на 9,4%, загалом вони будуть на рівні 1,071 трлн грн. Збільшення витрат – на 5,1%, 1,35 трлн грн.

Зростання ВВП планується на рівні 4,6% – 4,5 трлн грн.