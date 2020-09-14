Погода на 14 сентября 2020 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в понедельник, 14 сентября, будет солнечной и без осадков.

Ночная температура составит от 8-12 градусов в большинстве регионов до 14-18 градусов на юге.

Днем столбики термометров покажут от 22 до 30 градусов: прохладнее будет на севере и востоке, а теплее — в центре, на западе и юге.

В Киеве в понедельник осадков не ожидается. Температура ночью 12-14 градусов, днем 24-26 градусов.

Читайте: Зимы в Украине, как десять лет назад, уже не будет — эколог

Высший уровень пожарной опасности

Синоптики Укргидрометцентра предупреждали о чрезвычайном уровне пожарной опасности в южной части, восточных, центральных, Сумской, Черниговской, Киевской, Ровенской и Тернопольской областях 12 и 13 сентября.