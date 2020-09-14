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Факти / Україна

Сонячно і без опадів: погода в Україні на 14 вересня (КАРТА)

Погода у понеділок, 14 вересня, буде сонячною і без опадів.

Нічна температура складе від 8-12 градусів у більшості регіонів до 14-18 градусів на півдні.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від 22 до 30 градусів: прохолодніше буде на півночі і сході, а тепліше – в центрі, на заході та півдні.

У Києві в понеділок опади не очікуються. Температура вночі 12-14 градусів, вдень 24-26 градусів.

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Погода на 14 вересня 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Найвищий рівень пожежної небезпеки

Синоптики Укргідрометцентру попереджали про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в південній частині, східних, центральних, Сумській, Чернігівській, Київській, Рівненській та Тернопільській областях 12 та 13 вересня.

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