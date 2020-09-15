У зоні бойових дій на Донбасі бойовики за минулу добу тричі порушили режим припинення вогню. Обійшлося без бойових втрат і поранень.
Порушення перемир’я зафіксували поблизу Авдіївки та Мар’їнки. Там бойовики відкривали неприцільний вогонь у бік українських позицій із ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.
Українська сторона не відкривала вогонь у відповідь.
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Жертви під час “перемир’я”
Про повне припинення вогню на Донбасі, яке розпочалося з опівночі 27 липня, сторони дійшли згоди на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 22 липня.
6 вересня внаслідок провокацій ворога загинули троє українських військовослужбовців. Ще один герой помер у госпіталі 7 вересня.