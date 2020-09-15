У зоні бойових дій на Донбасі бойовики за минулу добу тричі порушили режим припинення вогню. Обійшлося без бойових втрат і поранень.

Порушення перемир’я зафіксували поблизу Авдіївки та Мар’їнки. Там бойовики відкривали неприцільний вогонь у бік українських позицій із ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Українська сторона не відкривала вогонь у відповідь.

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Також у районі населеного пункту Пищевик був виявлений ворожий БПЛА, що перетнув лінію розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник противника було подавлено.

Жертви під час “перемир’я”

Про повне припинення вогню на Донбасі, яке розпочалося з опівночі 27 липня, сторони дійшли згоди на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 22 липня.

6 вересня внаслідок провокацій ворога загинули троє українських військовослужбовців. Ще один герой помер у госпіталі 7 вересня.