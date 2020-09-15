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Факты / Украина / Политика

Местные выборы в Украине: Рада отменила справки о судимости для кандидатов

Народные депутаты проголосовали за упрощение процедуры регистрации кандидатов в депутаты на местных выборах в Украине, в частности отменив необходимость предоставлять в избиркомы справки о судимости.

Соответствующий законопроект поддержали 317 и 325 народных депутатов.

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Так, согласно этому решению, убирается норма о необходимости предоставлять в избирательные комиссии справку о наличии или отсутствии судимости, которую выдают уполномоченные органы после начала избирательного процесса.

Местные выборы 2020 в Украине в условиях карантина

Кабинет министров ввел особые противоэпидемические мероприятия при организации и проведении местных выборов 2020.

Они должны пройти 25 октября 2020 года в период действия карантина.

Факты ICTV уже публиковали перечень противоэпидемических мер для местных выборов в Украине. 

Фото: Dreamstime

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