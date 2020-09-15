Народні депутати проголосували за спрощення процедури реєстрації кандидатів у депутати на місцевих виборах в Україні, зокрема скасувавши необхідність надавати виборчкомам довідки про судимість.

Відповідний законопроект підтримали 317 з 325 народних депутатів.

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Так, згідно з цим рішенням, викреслюється норма про необхідність надавати до виборчих комісій довідку про наявність чи відсутність судимості, яку видають уповноважені органи після старту виборчого процесу.

Місцеві вибори в Україні в умовах карантину

Кабінет міністрів ухвалив особливі протиепідеміологічні заходи під час організації та проведення місцевих виборів 2020.

Вони мають пройти 25 жовтня 2020 року у період дії карантину.

Факти ICTV вже публікували перелік протиепідемічних заходів для місцевих виборів в Україні.