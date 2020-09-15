МИД Украины озвучил условие начала подачи воды в Крым

Водоснабжение на территорию Крыма, как и предоставление других необходимых для граждан услуг, входит в обязательства Российской Федерации.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины, ссылаясь на нормы международного права — речь идет о Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.

Континентальная Украина полностью возобновит поставки воды только после полной деоккупации Крыма.

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Политику оккупационных властей в МИД назвали военным преступлением.

— Российской оккупационной власти в Крыму не хватает воды на ускоренное развитие военных объектов и предприятий ВПК. Потребность в водных ресурсах растет на фоне колонизации полуострова — стремительного роста населения в рамках целенаправленной политики замены демографического состава Крыму. Такие действия государства-оккупанта является военным преступлением.

Также в заявлении министерства упоминается ряд преступлений РФ в отношении украинских граждан на территории Крыма — убийства, насильственные исчезновения, пытки и посягательство на человеческое достоинство.

Вода в оккупированном Крыму

В конце августа режим экономии воды в Крыму был введен в городе Симферополь и еще 39 населенных пунктах.

По словам представителей “министерства жилищно-коммунального хозяйства” Крыма на решение проблемы из резервного фонда (который наполняется за счет налогоплательщиков РФ) было выделено около $2,7 млн.

Используя эти средства, оккупационная власть планирует проведение мероприятий по сокращению потерь воды в распределительной сети до 20 тыс. кубометров за сутки.