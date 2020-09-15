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Факти / Україна

МЗС України озвучило умову початку подачі води в Крим

Водопостачання на територію Криму, як і надання решти необхідних для громадян послуг, входить до зобов’язань Російської Федерації.

Про це заявили у Міністерстві закордонних справ України, посилаючись на норми міжнародного права – йдеться про Конвенцію про захист цивільного населення під час війни 1949 року.

Континентальна Україна повністю відновить постачання води лише після повної деокупації Криму.

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Політику окупаційної влади в МЗС назвали військовим злочином.

– Російській окупаційній владі в Криму не вистачає води на прискорений розвиток військових об’єктів та підприємств ВПК.

Потреба у водних ресурсах зростає на тлі колонізації півострова – стрімкого зростання населення в рамках цілеспрямованої політики заміни демографічного складу Криму. Такі дії держави-окупанта є воєнним злочином.

Також у заяві міністерства згадується низка злочинів РФ стосовно українських громадян на території Криму – вбивства, насильницькі зникнення, катування та посягання на людську гідність.

Вода в окупованому Криму

Наприкінці серпня режим економії води у Криму було введено у місті Сімферополь та ще 39 населених пунктах.

За словами представників “міністерства житлово-комунального господарства” Криму на вирішення проблеми з резервного фонду (який наповнюється коштом платників податків РФ)  було виділено близько $2,7 млн.

Використовуючи ці кошти, окупаційна влада планує проведення заходів зі скорочення втрат води в розподільній мережі до 20 тис. кубометрів на добу.

Джерело: МЗС

Фото: Dreamstime

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