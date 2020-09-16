Анексія Криму: ДБР назвало пять основних причин окупації

Державне бюро розслідувань встановило справжні причини та умови, що сприяли анексії Кримського півострову та розвалу ЗСУ.

Згідно з результатами слідства, злочинні дії із підриву боєздатності української армії розпочалися ще у 2012 році і тривали до вторгнення російських бойових підрозділів в Крим у лютому 2014 року.

У державній зраді підозрюють президента-утікача Віктора Януковича, міністрів оборони Дмитра Саламатіна та Павла Лебедєва, а також начальника Генштабу та Головнокомандувача ЗСУ Дмитра Саламатіна.

Також слідчі ДБР визначили п’ять головних причин, які призвели до окупації Криму.

Перша – злочинне скорочення ЗСУ. Оскільки протягом 2012-2013 років граничну чисельність ЗСУ зменшили з 240 тис. до 162 тис. військовослужбовців.

Другою причиною став підрив стану мобілізаційної готовності. Зокрема, у 2013 році скоротили половину від штатної чисельності військкоматів, тому військові частини були укомплектовані лише на 25-55%.

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ДБР назвало п’ять основних причин анексії Криму Росією у 2014 / 5 фотографий

Третя причина – знищення систем протиповітряної оборони Криму. Управління системою ППО Криму передали до командування ВМС України на півострові, яке згодом перейшло на бік ворога.

Незаконні організаційні зміни та нівелювання стратегічних оборонних документів стали четвертою причиною. Проведені у 2013 році масштабні організаційні зміни ЗСУ суперечили законодавству та не були внесені до стратегічних оборонних документів країни.

Це завадило ЗСУ сформувати ударну групу та захистити територіальну цілісність України.

Невжиття Збройними силами заходів щодо реагування на зовнішні загрози також відіграло чималу роль. Адже численні повідомлення розвідки чітко вказували на підготовку наступальної операції з боку РФ ще наприкінці 2013 – початку 2014 років.

В результаті всі ці чинники у сукупності і стали причинами анексії Криму Росією у 2014 році.

Джерело: ДБР

Фото: ДБР