Під час чергового засідання Тристоронньої контактної групи сторони обговорили виконання перемир’я, питання обміну полоненими і зміни в закон про місцеві вибори.

– Продовжено обговорення питання підготовки до чергового етапу взаємного звільнення утримуваних осіб за принципом всіх на всіх. Українці, які незаконно утримуються на тимчасово окупованих територіях, мають бути звільнені невідкладно та без жодних політичних умов.

Голова української делегації Леонід Кравчук наголосив, що вносити зміни до постанови про місцеві вибори може лише Верховна Рада. Проте у політичній групі ТКГ і надалі будуть обговорювати робочі пропозиції щодо питання самоврядування в ОРДЛО.

Читайте: У нас дві війни: Кулеба назвав мету Росії під час порушення “перемир’я”

Також учасники засідання констатували дотримання режиму припинення вогню, введеного з 27 липня цього року, незважаючи на окремі провокаційні обстріли з боку незаконних збройних формувань

Україна вкотре закликала вжити вичерпних заходів з метою збереження всеосяжного режиму припинення вогню та закликала бойовиків забезпечити найближчим часом доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста до ув’язнених.

Жертви під час “перемир’я”

Про повне припинення вогню на Донбасі, яке розпочалося з опівночі 27 липня, сторони дійшли згоди на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 22 липня.

6 вересня внаслідок провокацій ворога загинули троє українських військовослужбовців. Ще один герой помер у госпіталі 7 вересня.