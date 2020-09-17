Рада запретила депутатам назначать родственников помощниками-консультантами

Верховная Рада ограничила возможность депутатов всех уровней назначать своих близких помощниками-консультантами.

За соответствующий законопроект №2203 в целом проголосовали 252 парламентария.

Согласно документу, депутаты Верховной Рады и местных советов не могут назначать близких и дальних родственников на эту должность.

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В этот список попали такие близкие люди: муж, жена, отец, мать, отчим, мачеха, сын, дочь, пасынок, падчерица, родной и двоюродный братья, родной и двоюродная сестры, родной брат и сестра жены (мужа), племянник, племянница, родной дядя, родная тетя, дед, бабка, прадед, прабабушка, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невестка, тесть, теща, свекор, свекровь, отец и мать жены (мужа), сына (дочери), усыновитель или усыновленный, опекун или попечитель, лицо, находящееся под опекой или попечительством указанного субъекта.

Закон вступает в силу со следующего дня после его опубликования.

Законопроект о торговли лекарствами

На заседании 17 сентября нардепы поддержали ряд инициатив, в частности законопроект о легализации дистанционной торговли лекарствами.

Документ №3615-1 поддержали 258 парламентариев.

Он регулирует работу субъектов, которые продают лекарства онлайн.