Заседание Верховной Рады традиционно начнется в 10.00. Нардепы проведут пленарное заседание и рассмотрят ряд законов в первом и втором чтении, а также документы, требующие ратификации.

Среди других важных законов, в первом чтении рассмотрят изменения в Госбюджета на 2020 год.

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Верховная Рада ІХ созыва вернулась с каникул и открыла четвертую сессию 1 сентября. Согласно календарному плану, парламент будет работать в режиме пленарных заседаний 10 недель.

Несмотря на частые слухи о возможном роспуске Рады, спикер Дмитрий Разумков считает, что парламент ІХ созыва доработает до конца своей каденции.

По его словам, пока нет законных оснований для досрочного прекращения полномочий.