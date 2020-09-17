Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Заседание Верховной Рады 17 сентября: онлайн-трансляция

Заседание Верховной Рады традиционно начнется в 10.00. Нардепы проведут пленарное заседание и рассмотрят ряд законов в первом и втором чтении, а также документы, требующие ратификации.

Среди других важных законов, в первом чтении рассмотрят изменения в Госбюджета на 2020 год.

Читайте: Список депутатов Верховной Рады 9 созыва

Верховная Рада ІХ созыва вернулась с каникул и открыла четвертую сессию 1 сентября. Согласно календарному плану, парламент будет работать в режиме пленарных заседаний 10 недель.

Несмотря на частые слухи о возможном роспуске Рады, спикер Дмитрий Разумков считает, что парламент ІХ созыва доработает до конца своей каденции.

По его словам, пока нет законных оснований для досрочного прекращения полномочий.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка