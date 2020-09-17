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Факти / Україна / Політика

Засідання Верховної Ради 17 вересня: онлайн-трансляція

Засідання Верховної Ради традиційно розпочнеться о 10.00. Нардепи проведуть пленарне засідання та розглянуть низку законів у першому і другому читанні, а також документи, що потребують ратифікації.

Серед інших важливих законів, у першому читанні розглянуть зміни до Дербюджету на 2020 рік.

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Верховна Рада ІХ скликання повернулася з канікул і відкрила четверту сесію 1 вересня. Згідно з календарним планом, парламент працюватиме у режимі пленарних засідань 10 тижнів.

Попри часті чутки про можливий розпуск Ради, спікер Дмитро Разумков вважає, що парламент ІХ скликання допрацює до кінця своєї каденції.

За його словами, наразі немає законних підстав для дострокового припинення повноважень.

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