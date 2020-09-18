Для безопасной реинтеграции Донбасса необходимо не менее 25 лет, заявил с трибуны Верховной Рады во время часа вопросов к правительству вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

– Реинтеграция временно оккупированых территорий не будет происходить сразу после завершения войны. Конец войны и реинтеграция не могут совпадать во времени, если мы говорим о безопасной реинтеграции. Такой, которая не разорвет страну и не создаст новых рисков, – отметил он.

По его словам, в этот период важным является создание механизмов переходного правосудия — это право на правду и справедливость, компенсации жертвам агрессии, а также ответственность.

— Нам нужен закон об ответственности. Нам придется определять, кто такие коллаборационисты, преступники и заложники, — отметил Резников.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий уже готовит на рассмотрение Рады пакет законопроектов по переходному периоду, где будут ответы и о коллаборационистах, и о порядке амнистии

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По его словам, она будет длиться минимум одно поколение.

В то же время Россия ежегодно тратит на оккупацию Донбасса $5 млрд.

Именно столько государство-агрессор дает на содержание гибридных сил и оккупационной администрации.

В частности, $1,3 млрд — на содержание фейковых администраций и около $3,7 млрд — на войну.

Фото: Верховна Рада