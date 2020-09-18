Для безпечної реінтеграції Донбасу необхідно щонайменше 25 років, заявив з трибуни Верховної Ради під час години запитань до уряду віце-прем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

– Реінтеграція тимчасово окупованих територій не відбуватиметься одразу після завершення війни. Кінець війни та реінтеграція не можуть збігатися у часі, якщо ми говоримо про безпечну реінтеграцію. Таку, що не розірве країну і не створить нових ризиків, – зазначив він.

За його словами, у цей період важливим є створення механізмів перехідного правосуддя – це право на правду і справедливість, компенсації жертвам агресії, а також відповідальність.

– Нам потрібен закон про відповідальність. Нам доведеться визначати, хто такі колаборанти, злочинці та заручники, – зауважив Резніков.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій вже готує на розгляд Ради пакет законопроектів щодо перехідного періоду, де будуть відповіді і про колаборантів, і про порядок амністії.

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За його словами, вона триватиме щонайменше одне покоління.

Водночас Росія щорічно витрачає на окупацію Донбасу $5 млрд.

Саме стільки держава-агресор дає на утримання гібридних сил та окупаційної адміністрації.

Зокрема, $1,3 млрд – на утримання фейкових адміністрацій і близько $3,7 млрд – на війну.

Фото: Верховна Рада