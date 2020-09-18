Світовий банк відклав виділення Україні кредиту у розмірі $350 млн

Світовий банк відтерміновує на невизначений час виділення Україні першого траншу на $350 млн.

Міністр фінансів України Сергій Марченко нагадав, що рішення про виділення коштів Україні було схвалено ще в кінці червня, однак кошти досі не надійшли.

– Ми їх очікуємо. Ми 1 вересня провели найбільшу виплату 2 млрд доларів і зробили це самостійно без фінансової підтримки від міжнародних партнерів, на яку розраховували. Ми готові до різних сценаріїв, але розраховуємо на підтримку наших міжнародних партнерів, – сказав він.

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Міністр надіється, що Україна все-таки отримає перший транш із загального кредиту в $700 млн ще до кінця року. При цьому він уточнив, що Україна спочатку сподівалася залучити більший кредит від Світового банку.

– Насамперед ми говорили про $1 млрд через DPL, але в зв’язку з суттєвим навантаженням на бюджет Світового банку через велику кількість запитів від всіх країн-членів, ця сума була зменшена до $700 млн і окремий проект соціальної підтримки, який ми зараз фіналізуємо. Ми сподіваємося отримати всі ці кошти у цьому році, оскільки це запорука своєчасного фінансування накопичених витрат, – пояснив Марченко.

Збитки від коронавірусу

Через коронавірус та карантинні заходи бізнес у всьому світі зазнав значних збитків.

Не стали винятком у підприємства Києва, через карантинні заходи більшість з них не працювали.

Нині заклади та установи столиці поступово відновлюють свою роботу.