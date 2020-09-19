Лукашенко не может представлять волю всего белорусского народа — Ермак

Президент Беларуси Александр Лукашенко не может представлять волю всего белорусского народа.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак и добавил, что Украина заинтересована, чтобы соседняя страна была независимой, а ее власти уважали права человека.

— Лукашенко — это не белорусский народ. Мы должны постоянно помнить, что есть белорусский народ. Есть народ, с которым Украину связывают дружеские отношения. Поэтому сегодня власть должна взвешивать все, быть мудрой, сильной, — сказал Ермак в эфире Свободы слова Савика Шустера.

По его словам, Киев внимательно следит за событиями в Беларуси, но не вмешивается в дела соседа.

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Протесты в Беларуси

Почти шесть недель продолжаются протесты в Беларуси после выборов, на которых президент Александр Лукашенко одержал спорную победу.

В ООН заявили, что в стране было задержано более 10 тыс. демонстрантов, многие из которых рассказали о пытках.

Лукашенко обвиняет во вмешательстве во внутренние дела Беларуси западные страны, в том числе Украину.