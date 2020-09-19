Лукашенко не може представляти волю всього білоруського народу – Єрмак

Президент Білорусі Олександр Лукашенко не може представляти волю всього білоруського народу.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак і додав, що Україна зацікавлена, щоб сусідня країна була незалежною, а її влада поважала права людини.

– Лукашенко – це не білоруський народ. Ми повинні постійно пам’ятати, що є білоруський народ. Є народ, з яким Україну пов’язують дружні стосунки. Тому сьогодні влада повинна зважувати все, бути мудрою, сильною, – сказав Єрмак в ефірі Свободи слова Савіка Шустера.

За його словами, Київ уважно стежить за подіями в Білорусі, але не втручається в справи сусіда.

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Протести в Білорусі

Майже шість тижнів тривають протести в Білорусі після виборів, на яких президент Олександр Лукашенко здобув суперечливу перемогу.

В ООН заявили, що в країні було затримано більше 10 тис. демонстрантів, багато з яких розповіли про катування.

Лукашенко звинувачує у втручанні у внутрішні справи Білорусі західні країни, зокрема, Україну.