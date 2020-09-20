Вопрос отложен, но не снят: Резников о миротворцах на Донбассе

Вопрос миротворческой миссии ООН на Донбассе пока отложено, но не снято с повестки дня. Украине нужна будет помощь миротворцев для урегулирования конфликта на Донбассе.

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников в эфире одного из телеканалов отметил, что миротворческая миссия могла бы стать одним из вопросов переговоров на уровне лидеров стран нормандской четверки.

— Вопрос миротворцев обсуждали в свое время наши дипломаты на уровне Совбеза ООН. Присутствовала дискуссия, какого характера будет эта миссия (установление мира или поддержание мира), где именно будут присутствовать миротворцы: по всей территории Донбасса, на линии разграничения, на границе с Россией. Здесь был спор двух позиций и где-то посередине, теоретически, могли сойтись, но они это отложили, — пояснил он.

Читайте: Констатировали соблюдение режима прекращения огня: о чем говорили в ТКГ

В районе Новотошковское 16 сентября в результате неосторожного обращения с гранатой погиб военнослужащий.

15 сентября вблизи Водяного во время проведения инженерных работ один военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

Возле Шумов на растяжку наткнулись еще двое бойцов.