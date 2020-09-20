Питання відкладене, але не зняте: Резніков про миротворців на Донбасі

Питання миротворчої місії ООН на Донбасі поки що відкладене, але не зняте з порядку денного. Україні потрібна буде допомога миротворців у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

Віце-прем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков в ефірі одного з телеканалів зазначив, що миротворча місія могла б стати одним з питань переговорів на рівні лідерів країн нормандської четвірки.

– Питання миротворців обговорювали у свій час наші дипломати на рівні Радбезу ООН. Була присутня дискусія, якого характеру буде ця місія (встановлення миру чи підтримка миру), де саме будуть присутні миротворці: по всій території Донбасу, на лінії розмежування, на кордоні з Росією. Тут була суперечка двох позицій і десь посередині, теоретично, могли зійтися, але вони це відклали, – пояснив він.

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