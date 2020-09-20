В Украине появятся электронные рецепты на лекарственные средства.

Об этом сообщил глава министерства Максим Степанов.

Причиной нововведения стал неконтролируемый отпуск в Украине рецептурных лекарственных средств из аптек, что приводит к распространению самолечения, а в результате — ухудшению здоровья населения.

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В министерстве заявили, что продавать по электронному рецепту будут наркотические препараты, инсулины, иммуносупрессивные лекарственные средства с 2021; антибиотики с 2022 года; другие рецептурные группы лекарственных средств с 2023 года.

Минздрав обновил протокол лечения Covid-19

Министерство здравоохранения обновляет протокол лечения коронавируса. Расширили схему использования лекарственных средств.

Этот протокол предназначен для использования всеми медработниками, которые дают помощь пациентам с коронавирусом.