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Факти / Україна / Суспільство

Від антибіотиків до наркотичних препаратів: в Україні запровадять е-рецепти

В Україні з’являться електронні рецепти на лікарські засоби.

Про це повідомив очільник міністерства Максим Степанов.

Причиною нововведення став неконтрольований відпуск в Україні рецептурних лікарських засобів з аптек, що призводить до поширення самолікування, а в результаті – погіршення здоров’я населення.

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У міністерстві заявили, що продавати за електронним рецептом будуть наркотичні препарати, інсуліни, імуносупресивні лікарські засоби з 2021 року; антибіотики з 2022 року; інші рецептурні групи лікарських засобів з 2023 року.

МОЗ оновив протокол лікування Covid-19

Міністерство охорони здоров’я оновлює протокол лікування коронавірусу. Розширили схему використання лікарських засобів.

Цей протокол призначений для використання всіма медпрацівниками, які дають допомогу пацієнтам з коронавірусом.

Джерело: МОЗ

Фото: Unsplash

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