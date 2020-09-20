В Україні з’являться електронні рецепти на лікарські засоби.
Про це повідомив очільник міністерства Максим Степанов.
Причиною нововведення став неконтрольований відпуск в Україні рецептурних лікарських засобів з аптек, що призводить до поширення самолікування, а в результаті – погіршення здоров’я населення.
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У міністерстві заявили, що продавати за електронним рецептом будуть наркотичні препарати, інсуліни, імуносупресивні лікарські засоби з 2021 року; антибіотики з 2022 року; інші рецептурні групи лікарських засобів з 2023 року.
МОЗ оновив протокол лікування Covid-19
Міністерство охорони здоров’я оновлює протокол лікування коронавірусу. Розширили схему використання лікарських засобів.
Цей протокол призначений для використання всіма медпрацівниками, які дають допомогу пацієнтам з коронавірусом.