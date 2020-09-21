Миссия приедет осенью: Марченко назвал слухами паузу в работе с МВФ

Информация о якобы паузе в сотрудничестве Киева с Международным валютным фондом “является лишь слухами”.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире Свободы слова на ICTV.

— Премьер-министр Деним Шмыгаль общался с руководителем Европейского департамента МВФ относительно потенциального приезда миссии в ближайший период времени. В октябре, возможно, в ноябре миссия МВФ будет в Украине, — сказал Марченко.

Министр также сообщил, что ведомство планирует в 2021 году сократить государственный долг на 3%.

— В этом году у нас долг 300 млрд грн. Это кризисный год, мы должны были профинансировать все социальные мероприятия — индексацию пенсий, Фонд борьбы с Covid-19. И мы имеем возможность заимствовать. И в следующем году, я считаю, что мы сможем осуществить заимствование, не создавая дополнительного давления на нашу макростабильность. Есть уверенность, что наш уровень долга сократится на 3%, — сказал Марченко.

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Онлайн-встреча Шмыгаля с Каммером

21 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с директором Европейского департамента Международного валютного фонда Альфредом Каммером сотрудничество Киева и МВФ.

Во время встречи, на которой присутствовали министр финансов Украины Сергей Марченко и председатель Национального банка Кирилл Шевченко, Шмыгаль пригласил представителя МВФ посетить Украину после завершения карантина из-за пандемии коронавируса.

Фото: Минфин