Місія приїде восени: Марченко назвав чутками паузу в роботі з МВФ

Інформація про нібито паузу в співробітництві Києва з Міжнародним валютним фондом “є лише чутками”.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Прем’єр-міністр Деним Шмигаль спілкувався з керівником Європейського департаменту МВФ щодо потенційного приїзду місії в найближчий період часу. У жовтні, можливо, у листопаді місія МВФ буде в Україні, – сказав Марченко.

Міністр також повідомив, що відомство планує у 2021 році скоротити державний борг на 3%.

– Цього року в нас борг 300 млрд грн. Це кризовий рік, ми мали профінансувати всі соціальні заходи – індексацію пенсій, Фонд боротьби з Covid-19. І ми маємо можливість запозичувати. І у наступному році, я вважаю, що ми зможемо здійснити запозичення, не створюючи додаткового тиску на нашу макростабільність. Є впевненість, що наш рівень боргу скоротиться на 3%, – сказав Марченко.

Читайте: Відносини з МВФ, ВВП і курс долара: Oxford Eсonomics дав прогноз щодо України

Онлайн-зустріч Шмигаля із Каммером

21 вересня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із директором Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфредом Каммером співпрацю Києва та МВФ.

Під час зустрічі, на якій були присутні міністр фінансів України Сергій Марченко та голова Національного банку Кирило Шевченко, Шмигаль запросив представника МВФ відвідати Україну після завершення карантину через пандемію коронавірусу.

Фото: Мінфін