Местные выборы 2020: Степанов собирается совмещать должности депутата и министра

Министр здравоохранения Максим Степанов не собирается покидать работу в ведомстве в случае прохождения в Одесский областной совет на местных выборах 2020 года.

Об этом он рассказал в эфире программы Свобода слова на ICTV.

— Почему мне покидать министерство? Во-первых, депутат облсовета не является тем лицом, которое не может занимать другую должность. Это как минимум, — сказал Степанов.

На уточнение ведущего о том, что совмещение должностей снизит эффективность его работы, Степанов ответил:

— Пусть сначала выборы состоятся, а потом будем смотреть. Сейчас я работаю министром здравоохранения.

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Степанов в списке Слуги народа

16 сентября стало известно, что Степанов возглавил список партии Слуга народа на местных выборах в Одесский областной совет.

Законодательство Украины не запрещает совмещать работу депутата облсовета и министра, а также не заставляет министра идти в отпуск после регистрации кандидатом.