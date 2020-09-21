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Факти / Україна / Політика

Місцеві вибори 2020: Степанов збирається суміщати посади депутата і міністра

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов не збирається залишати роботу у відомстві в разі проходження до Одеської обласної ради на місцевих виборах 2020 року.

Про це він розповів в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

– Чому мені залишати міністерство? По-перше, депутат облради не є тією посадовою особою, яка не може обіймати іншу посаду. Це як мінімум, – сказав Степанов.

На уточнення ведучого про те, що суміщення посад знизить ефективність його роботи, Степанов відповів:

– Хай спочатку вибори відбудуться, а потім будемо дивитися. Нині я працюю міністром охорони здоров’я.

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Степанов у списку Слуги народу

16 вересня стало відомо, що Степанов очолив список партії Слуга народу на місцевих виборах до Одеської обласної ради.

Законодавство України не забороняє поєднувати роботу депутата облради і міністра, а також не змушує міністра йти у відпустку після реєстрації кандидатом.

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